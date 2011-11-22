〔表格〕外资在韩国股市卖超3,137亿韩元,为连续第四日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月22日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,137亿韩元,为连续第四日卖超,期间总计卖超1.34万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月22日 -313.7 135.4 174.7
11月21日 -287.9 9.9 249.7
11月18日 -404.2 -187.1 622.9
11月17日 -338.5 -7.2 265.0
11月16日 88.7 -77.0 159.2
11月15日 -75.3 -32.3 38.7
11月14日 133.4 255.2 -454.6
11月11日 -265.0 279.0 207.0
11月10日 -504.8 79.4 628.2
11月9日 -267.3 -34.6 -60.6
11月8日 27.1 -65.6 -107.1
11月7日 137.9 -19.7 96.2
11月4日 69.2 460.2 -822.3
11月3日 -39.0 -175.8 458.4
11月2日 -350.6 268.2 198.8
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本月以来 -2,223.3 877.4 1,638.5
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今年以来 -7,193.3 7,449.3 1,622.9
-------------------------------------------------(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。