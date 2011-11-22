〔日本股市〕日经指数收低,盘中触及八个月低点後缩减跌幅(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月22日电---日股日经指数周二缩减跌幅小幅收低,此前一度挫至八个月低位,因欧美债务问题缺乏进展,导致风险资产遭抛售.但投资者表示,日经指数仍可能跌至3月地震後曾低见的水平.
日本东京证交所及大阪证交所8697.OS周二宣布将合并,合并後将跃居全球第三大交易所.[ID:nCN1234752]大阪证交所股价应声上扬.
市场人士称,投资者不愿在日本周三假期前进一步压低股价,但面临海外债务问题之际,大盘风险明显偏向下档,日经指数恐将测试3月15日低点8,227点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。