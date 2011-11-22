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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 15:50 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,盘中触及八个月低点後缩减跌幅(更新版)

(新增细节)

路透东京11月22日电---日股日经指数周二缩减跌幅小幅收低,此前一度挫至八个月低位,因欧美债务问题缺乏进展,导致风险资产遭抛售.但投资者表示,日经指数仍可能跌至3月地震後曾低见的水平.

日本东京证交所及大阪证交所8697.OS周二宣布将合并,合并後将跃居全球第三大交易所.[ID:nCN1234752]大阪证交所股价应声上扬.

市场人士称,投资者不愿在日本周三假期前进一步压低股价,但面临海外债务问题之际,大盘风险明显偏向下档,日经指数恐将测试3月15日低点8,227点.

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