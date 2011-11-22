〔日本债市〕10年期公债价格下跌,此前20年期公债标售需求不旺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月22日电---日本10年期公债价格周二下跌,此前日本20年期公债标售需求不旺,不过大西洋两岸的主权债务问题加剧可能继续支持避险买盘.
日本1.1万亿(兆)日圆(140亿美元)的20年期公债标售需求不旺,因新债票息为2010年8月来最低.
"由于票息较低,投资者需求并未真正到位,"SMBC日兴证券首席策略师Hidenori Suezawa说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。