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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 16:03 BJT

〔日本债市〕10年期公债价格下跌,此前20年期公债标售需求不旺

路透东京11月22日电---日本10年期公债价格周二下跌,此前日本20年期公债标售需求不旺,不过大西洋两岸的主权债务问题加剧可能继续支持避险买盘.

日本1.1万亿(兆)日圆(140亿美元)的20年期公债标售需求不旺,因新债票息为2010年8月来最低.

"由于票息较低,投资者需求并未真正到位,"SMBC日兴证券首席策略师Hidenori Suezawa说.

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