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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 17:07 BJT

〔中国金融〕浙江农信系统获准定向下调部分机构人民币存准率0.5个百分点--消息人士

路透北京11月22日电---两位消息人士周二向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.

其中一位了解情况的消息人士指出,此次下调存款准备金率涉及的机构数为五家左右,"从16.5%调到16%".这些机构去年因为指标关系被调高,这次单独下调.

他未透露这次获准定向下调存准率的机构名称.

路透联络到央行,相关人士表示对此消息不予评论.(完)

--发稿 北京中文部

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