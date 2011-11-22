〔中国金融〕浙江农信系统获准定向下调部分机构人民币存准率0.5个百分点--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月22日电---两位消息人士周二向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.
其中一位了解情况的消息人士指出,此次下调存款准备金率涉及的机构数为五家左右,"从16.5%调到16%".这些机构去年因为指标关系被调高,这次单独下调.
他未透露这次获准定向下调存准率的机构名称.
路透联络到央行,相关人士表示对此消息不予评论.(完)
--发稿 北京中文部
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选