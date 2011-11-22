《外汇动态》欧洲开盘:欧元回升,但走势仍不稳

0759GMT---欧元EUR=涨0.2%至1.3525美元,因空头回补而扳回稍早跌幅.

但在全球债务问题升温下,欧股若随亚洲走跌的话,则欧元有可能进一步挫跌.

美元指数.DXY小跌至78.149,但美元因避险需求而受到支撑.

若欧元区内债券收益率差距进一步扩大的话,则欧元可能承受更多卖压.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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