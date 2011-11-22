《外汇动态》若日本央行不干预,做多美元/日圆将是竹篮打水一场空

0807GMT--美元/日圆JPY=大涨,因市场中传闻日本央行将再次干预,或者将买进大量外币计价的公债.寄望于通过日本央行的干预行动来获利,许多买单挂在77.00-30区域.据闻有更多的止损单集结在77.35和77.55上方.但如果日本央行不干预,那麽做多美元/日圆将毫无意义,并将付出沉重代价.(完)