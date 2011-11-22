版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 16:29 BJT

《外汇动态》若日本央行不干预,做多美元/日圆将是竹篮打水一场空

0807GMT--美元/日圆JPY=大涨,因市场中传闻日本央行将再次干预,或者将买进大量外币计价的公债.寄望于通过日本央行的干预行动来获利,许多买单挂在77.00-30区域.据闻有更多的止损单集结在77.35和77.55上方.但如果日本央行不干预,那麽做多美元/日圆将毫无意义,并将付出沉重代价.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐