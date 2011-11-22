《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月22日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在1.3400美元,上周低点,以及由10月低点1.3150拉出的趋势线阻力位1.3430所构成的区域内,欧元继续寻获支撑.只有当欧元拉回到1.3650美元上方,才有可能更进一步的升向1.3800.鉴于此,市场关注点放在--欧元在向10月低点1.3150回落的过程中将不可避免的再次测试1.3410区域,并最终下看1.3050水准,此处是1.1880/1.4940上升走势的61.8%回档位.

美元/日圆:尽管市场担忧日本当局或再次干预,但日圆继续走强.美元要想展开反弹,需要推升到77.50/70一线上方,这个区域曾在过去担当重要的支撑和阻力作用.下一道关键阻力落在76.20/30区域,若跌破,则美元将测试75.30日圆的低点.

欧元/英镑:随着欧元昨日艰难的收在200周移动均线下方,欧元回升向0.8650英镑的可能性就如预期那样的淡出.鉴于欧元被压制在0.8650/70英镑下方,後市倾向于继续跌向上周低点并且跌破200周均线,或将进一步滑向0.8450.由2008年10月低点0.7695拉出的趋势线构成支撑,切入位在0.8375.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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