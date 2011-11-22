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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 16:45 BJT

《外汇动态》据称在77.40上方聚集大量美元/日圆卖单

0823GMT---据称在76.80聚集大量美元/日圆JPY=止损单,表明日内多头缺乏信心.

日本出口商卖单据称正在77.40上方汇集,在周三日本国定假日依然有效,因此美元/日圆的涨幅也将同样有限.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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