〔国际油市〕美国原油期货扩大涨幅,受伊朗遭到新制裁影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月22日电---美国原油期货CLc1周二扩大涨幅,因伊朗遭到新制裁令该地区政治不稳定预期升高,增添了油价的地缘政治风险溢价.
美国、英国与加拿大周一针对伊朗的能源与金融领域施加新的制裁措施,进一步向德黑兰当局施压迫其放弃核计划.
0834GMT,美国原油期货上涨0.94美元,至每桶97.86美元,稍早曾触及日内高点97.94美元.
布兰特原油期货LCOc1升0.77美元至每桶107.65美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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