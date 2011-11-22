〔国际油市〕美国原油期货扩大涨幅,受伊朗遭到新制裁影响

路透伦敦11月22日电---美国原油期货CLc1周二扩大涨幅,因伊朗遭到新制裁令该地区政治不稳定预期升高,增添了油价的地缘政治风险溢价.

美国、英国与加拿大周一针对伊朗的能源与金融领域施加新的制裁措施,进一步向德黑兰当局施压迫其放弃核计划.