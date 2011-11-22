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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 16:51 BJT

〔国际油市〕美国原油期货扩大涨幅,受伊朗遭到新制裁影响

路透伦敦11月22日电---美国原油期货CLc1周二扩大涨幅,因伊朗遭到新制裁令该地区政治不稳定预期升高,增添了油价的地缘政治风险溢价.

美国、英国与加拿大周一针对伊朗的能源与金融领域施加新的制裁措施,进一步向德黑兰当局施压迫其放弃核计划.

0834GMT,美国原油期货上涨0.94美元,至每桶97.86美元,稍早曾触及日内高点97.94美元.

布兰特原油期货LCOc1升0.77美元至每桶107.65美元.(完)

--编译 杜明霞;审校 沈以文

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