〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,经济前景不确定令涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二几近收平,盘中跌幅一度高达3.3%,因上海期胶市场上涨促使投资者回流,但经济前景的不确定性令涨幅受限.
TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>结算价下跌0.3日圆,或0.1%,结算价报每公斤263.8日圆.该合约在开盘後不久一度下跌3.3%至255.5日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。