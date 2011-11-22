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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 16:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收平,经济前景不确定令涨幅受限

路透东京11月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二几近收平,盘中跌幅一度高达3.3%,因上海期胶市场上涨促使投资者回流,但经济前景的不确定性令涨幅受限.

TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>结算价下跌0.3日圆,或0.1%,结算价报每公斤263.8日圆.该合约在开盘後不久一度下跌3.3%至255.5日圆.

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