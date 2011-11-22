版本:
中国
债券 | 2011年 11月 22日 星期二 16:53 BJT

〔意大利金融〕7%的公债收益率对意大利并非"不归点"--央行高官

路透巴黎11月22日电---意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)周二称,外界广泛认为7%的公债收益率(殖利率)对意大利而言代表着达到不归点(point of no return),但事实并非如此.他指出,意大利曾应付过收益率还要高得多的局面.

萨柯曼尼还表示,这麽高的收益率需要多年才可能影响到意大利偿债付息的平均利率.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐