〔意大利金融〕7%的公债收益率对意大利并非"不归点"--央行高官

路透巴黎11月22日电---意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)周二称,外界广泛认为7%的公债收益率(殖利率)对意大利而言代表着达到不归点(point of no return),但事实并非如此.他指出,意大利曾应付过收益率还要高得多的局面.