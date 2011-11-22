〔意大利金融〕7%的公债收益率对意大利并非"不归点"--央行高官

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎11月22日电---意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)周二称,外界广泛认为7%的公债收益率(殖利率)对意大利而言代表着达到不归点(point of no return),但事实并非如此.他指出,意大利曾应付过收益率还要高得多的局面.
萨柯曼尼还表示,这麽高的收益率需要多年才可能影响到意大利偿债付息的平均利率.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。