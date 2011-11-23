〔中国数据〕11月汇丰制造业PMI初值重回荣枯分水岭下方,创32个月低位

* 11月制造业PMI初值回落至48.0

* 重回荣枯分水岭下方,并创下32个月来新低

* 产出指数亦跌至32个月低位

路透北京11月23日电---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--11月汇丰中国制造业PMI初值为48.0,低于上月终值51.0.

"11月制造业PMI初值下滑反映出,未来月份中,工业生产增长很可能将进一步放缓至11-12%.尽管新增出口订单仍具弹性,但内需冷却,且外需开始趋弱,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他并指出,随着通胀较预期更快回落,这将为中国政府出台选择性的放松政策预留更多空间,且这应会逐步推动中国进入软着陆轨道.

在PMI预览数据中,产出指数亦跌至32个月低位,新增订单指数亦回落.同时,投入价格指数亦大幅回落至43.2,延续上月跌势,显示後期通胀压力将进一步有所缓解.

中国10月规模以上工业增加值同比增长13.2%,增速平稳回落,为经济"软着陆"奠定了坚实基础.同期,居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.

是次PMI预览数据样本采集自11月11-21日之间.11月PMI终值则定于12月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)