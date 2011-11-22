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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 16:49 BJT

《外汇动态》欧元兑美元逼近云区底部,卖单潜藏在日高附近

0828GMT---欧元兑美元飙涨至日高1.3543美元,因泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3上涨0.8%.

交易商指出,早盘出现来自中东账户的买需,同时1.3530-40美元附近料挂有亚洲卖单.此外,位于1.3560美元附近的一目均衡云区底部亦存在一些阻力.

过去四天中有三天,欧元兑美元均果断跌破此云区.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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