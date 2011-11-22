〔中国债市〕短期现券收益率略升,流动性偏紧推升抛盘压力

路透上海11月22日电---中国银行间债市周二现券短期品种收益率略升.流动性依然偏于紧张,缺乏资金推动令债市买气低迷,一些短期利率产品受到影响,收益率小幅走升.

交易员表示,长期品种由于多为配置需求,且流动性偏弱,在债市"趋牛"预期未逆转的情况下,机构的抛盘并不多,收益率则呈现盘整的走势.

"短债的收益率略微涨了一点,主要还是受资金面紧张的影响,"北京一券商交易员说,"最近政策面比较的稳,债市炒作的空间不大."

他并认为,除非央行有进一步的宽松货币政策出台,否则目前的资金面情况,将对收益率下行造成阻力,但考虑到目前债市仍是"牛市",收益率反弹空间也有限,预计近期债市持续震荡的可能性较大.

中国银行间市场周二回购利率延续涨势,七天期涨幅有所缩减但14天品种加速上行.如果没有利好因素出现,预计月底前市场流动性偏紧局面难有明显缓解.[CN/CN]

剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6075元,对应收益率3.5100%,成交额为231.4亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.8511 4.4138

上日 3.6262 4.2217

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5250/3.4790

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6177/2.5530

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6020/3.5242 (完)

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