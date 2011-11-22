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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 16:49 BJT

《外汇动态》据闻在1.3530美元上方有中长期投资大户的卖盘

0834GMT--中长期投资大户大量抛出欧元/美元EUR=,目前已经令亚洲日内在1.3530上方设立的停损单被触发.据称一些投资者被告知欧元/美元将交投于1.3480-1.3530区间.那些做空者可能在1.3555-60一线遭轧空(日线云区底部现在1.3559),停损单只设在1.3575上方.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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