伊朗称西方国家新制裁“徒劳无果”

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透德黑兰11月22日电---伊朗周二并不理会西方国家宣布的新制裁措施，称此举只会令伊朗人民更加团结，不会拖累伊朗经济或导致伊朗被迫暂停核计划。
周一，美国、英国和加拿大宣布对伊朗能源和金融行业采取新的制裁措施；法国也计划采取“前所未有”的严厉措施，包括冻结伊朗央行资产以及停止买入伊朗石油。
这些制裁措施推动布兰特指标原油合约LCOc1升破每桶107美元，市场显然对伊朗紧张情势升级感到担忧。伊朗为全球第五大石油出口国。不过伊朗外交部发言人将这些措施称为空洞的“宣传活动”。
“伊朗人民谴责这些制裁措施，它们毫无影响，徒劳无果。”Ramin Mehmanparast在记者会上表示。“它们不会影响伊朗与其他国家的贸易和经济往来。”
联合国原子能机构发布的一份报告显示，伊朗可能从事原子弹研发。这导致西方国家提出了制裁计划。伊朗表示，该报告毫无根据，是西方国家杜撰的。
Mehmanparast称，该报告和这些制裁只会令伊朗更加坚决地推进核计划，核计划完全出于和平目的。
“如果伊朗人民感觉敌人试图通过威胁、恐吓手段，采取非法以及不合理的措施剥夺他们的权利，他们将较以往更加团结、更加坚定地走下去。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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