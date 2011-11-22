《外汇动态》CitiFX称,略微倾向做多欧元/美元

0852GMT---花旗的交易员称,鉴于目前欧元/美元的空仓规模,他们略微看多欧元.

"在下档方面,1.3420/00仍是欧元/美元的关键区域,倘若跌破该区间,则可能跌向10月低点1.3145,"CitiFX Wire在研究报告中称."其上档的阻力位料先後在1.3500、1.3540、1.3615."(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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