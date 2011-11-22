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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 17:24 BJT

〔欧洲金融〕欧盟已向五国发出违反财政规定初步警告信--执委雷恩

路透柏林11月22日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二表示:

* 欧盟执委会将在下周二向欧元区财长提交关于意大利改革进程的第一份报告

* 意大利必须进行财政整固,采取大胆措施促进经济成长

* 一旦欧元区经济治理发生明显转变,就有可能发行欧元区共同债券

* 已向五个2012年可能违反财政规定的欧盟国家发出初步警告信

* 这五个国家分别是比利时、塞浦路斯、波兰、马耳他和匈牙利

* 希望这五个国家能采取适当措施(完)

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