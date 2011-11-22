〔欧洲金融〕欧盟已向五国发出违反财政规定初步警告信--执委雷恩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月22日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二表示:
* 欧盟执委会将在下周二向欧元区财长提交关于意大利改革进程的第一份报告
* 意大利必须进行财政整固,采取大胆措施促进经济成长
* 一旦欧元区经济治理发生明显转变,就有可能发行欧元区共同债券
* 已向五个2012年可能违反财政规定的欧盟国家发出初步警告信
* 这五个国家分别是比利时、塞浦路斯、波兰、马耳他和匈牙利
* 希望这五个国家能采取适当措施(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选