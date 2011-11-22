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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:13 BJT

〔中国新债〕中国节能集团周五将发行12亿元中期票据,期限五年

路透北京11月22日电---中国节能环保集团公司周二公告称,将于周五(25日)在银行间债市

簿记建档发行12亿元人民币中期票据,期限五年.

中国节能集团旗下有上市公司启源装备(300140.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国节能集团 25 12 5 11/25簿记建档 广发银行 AAA 11/28 11/29

兴业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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