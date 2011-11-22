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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:13 BJT

《外汇动态》亚洲货币承压可能有利欧元/美元空头

0849 GMT---风险胃纳持续下降已令亚洲货币承压.本地央行已转向卖出美元,以压制亚洲货币的下跌步伐.这些美元卖盘对于美元/主要货币的影响在于,随着外汇储备重新调整,干预的美元几乎笃定会再回流.

对于做空欧元和本已面临跌势受限的市场而言,这是个好消息.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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