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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 17:28 BJT

〔企业并购〕韩国现代重工和大宇造船分别考虑10亿欧元收购法GTT--消息

路透首尔11月22日电---数位知情消息人士透露,韩国现代重工(009540.KS)和大宇造船(042660.KS)分别正在考虑以10亿欧元收购法国工程公司GTT(Gaztransport & Technigaz).

消息人士表示,现代和大宇经过审时度势後,方会决定是否竞购GTT.两家公司在考虑分别提出收购要约.

消息人士称,GTT的三大股东--全球按市值计最大的公用事业企业GDF SuezGSZ.PA,法国油企道达尔(TOTF.PA)以及美国私募股权基金Hellman & Friedman在计划出售所持GTT股权.

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