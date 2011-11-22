〔企业并购〕韩国现代重工和大宇造船分别考虑10亿欧元收购法GTT--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月22日电---数位知情消息人士透露,韩国现代重工(009540.KS)和大宇造船(042660.KS)分别正在考虑以10亿欧元收购法国工程公司GTT(Gaztransport & Technigaz).
消息人士表示,现代和大宇经过审时度势後,方会决定是否竞购GTT.两家公司在考虑分别提出收购要约.
消息人士称,GTT的三大股东--全球按市值计最大的公用事业企业GDF SuezGSZ.PA,法国油企道达尔(TOTF.PA)以及美国私募股权基金Hellman & Friedman在计划出售所持GTT股权.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选