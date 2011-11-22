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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:19 BJT

《外汇动态》美元将丧失全球储备货币地位的疑虑迅速消退

0902GMT---随着投资者避开欧元,再加上日本央行和瑞士央行力阻本币升值,美元将丧失全球储备货币地位的疑虑迅速消退.

基金经理表示,这也是外汇市场迅速抛开美国国会未能就削减赤字达成协议一事的原因之一.(完)

--编译 沈以文;审校 白云

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