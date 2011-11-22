〔基金观点〕未来几年美国股市将比新兴股市更吸引人--Russell策略师

记者 沈一鸣/高田和典 编译 白云

路透11月22日电---Russell Investments的首席市场策略师Steve Wood称,美国股市未来几年将比新兴股市更加吸引人,因为美国相对不易受可能出现的欧洲经济衰退冲击.

他指出,美国股票值得投资,尤其是科技和非必需消费类股,因为在联邦储备理事会(FED,美联储)宽松货币政策支撑下,美国经济增长可能超过预期.

"欧洲基本上肯定会出现衰退,那对亚洲的影响将超过对美国,"Wood在接受路透电话专访时称,他补充表示,中国、新加坡和韩国等国对全球贸易状况变动非常敏感.

Wood还说,"美国依然是表现最佳的发达经济体."他预计美国今年实质国内生产总值(GDP)增长率为2.5%,2012年至少为3.2%.

他指出,鉴于自身的问题,比如通胀顽居高位和增长放缓,中国可能不保全球经济增长引擎的地位.

"美国认为自己在增长方面,短期可与亚洲匹敌,因为亚洲新兴经济体在收紧政策,而美国却在放宽政策,"他说,并预计中国经济将"明显"放缓.

"中国的货币政策和财政政策紧缩程度很高,同时还面临高通胀和股市泡沫的问题."他说.

相反,美联储却在三年前将利率降至近零水准,并买入2.3兆(万亿)美元债券,刺激经济快速复苏.联储还承诺将维持超低利率至2013年,以安抚市场,表明其在经济走强时不会急于升息.

Wood称,欧债危机和欧洲银行进行资本重组的必要,给当地经济和资本市场带来很严重的问题.

他认为,投资者应该避开欧盟债券,而美国公债有望继续获青睐.

"欧洲主权债是有毒资产.我们对于持有公债抱着非常非常谨慎的态度,除非是日本公债和美国公债."(完)