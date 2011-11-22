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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:40 BJT

《外汇动态》欧元脱离日高,交易商称见亚洲主权帐户卖出

0931GMT---欧元/美元EUR=下跌,低见1.3510美元,并脱离1.3555的日高.交易商表示,有亚洲主权账户抛出欧元.

但卖盘在逼近1.3500之前消退,该位有期权将于今日稍晚到期.(完)

--编译 沈以文;审校 蔡美珍

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