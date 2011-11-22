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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 17:52 BJT

〔伦敦美债〕新债标售前公债价格大致持稳,料将恢复涨势

路透伦敦11月22日电---美国公债价格周二在欧洲市场几无变动,新债供给将至的压力抵销欧债危机恐失控的担忧.

美国国会超级委员会周一放弃减赤1.2万亿(兆)美元的努力,但标准普尔和穆迪均表示,未能达成协议一事本身不会引发调降美国评级.

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