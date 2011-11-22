〔中国金融〕浙江部分农信机构获准定向下调存准率,央行借信贷引导预微调(更新版)

(新增更多细节和市场人士评论)

* 浙江农信系统获准定向下调部分机构人民币存准率0.5个百分点--消息

* 央行或正续通过定向调整信贷导向的方式,预微调宏观政策

* 此次下调涉及的机构数为五家左右,市场分析指影响不会太大

路透北京11月22日电---中国央行或正继续通过定向调整信贷导向的方式,对宏观调控政策进行预调微调.而这一政策的实施地放在前期风口浪尖上的温州,无疑给了机构更多的联想空间.

两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.

其中一位了解情况的消息人士指出,此次下调存款准备金率涉及的机构数为五家左右,"从16.5%调到16%".这些机构去年因为指标关系被调高,这次单独下调.

他进一步具体指出,这次获准定向下调存准率所涉及的机构,此前因涉农贷款指标未能完成而被上调存准率.他并未透露这些机构机构的名称.不过他分析指出,这次定向下调的影响不会太大.

路透联络到央行,相关人士表示对此消息不予评论.

中银国际的分析师则指出,是次下调,或是因为这些机构吸取了先前监管机构的指导,在涉农等相关信贷领域有所作为,故监管机构转而鼓励这类符合信贷政策导向的行为,也不足为奇.

中国央行副行长胡晓炼日前表示,央行要在宏观审慎政策框架内,根据各金融机构资本充足率、经营稳健性状况及执行国家信贷政策情况,对调控参数进行调整优化,并对主要服务上述领域的中小金融机构适当倾斜. [ID:nCN1234272]

中国民营企业发展典范--"温州模式"曾广受经济界推崇,但前期不断爆光的温州企业主因资金链断裂而"跑路"的负面新闻,却打碎了这一神话.中央与地方政府软硬兼施化解之,强调不保护高利贷呼应调结构决心.[ID:nCT0480283] (完)