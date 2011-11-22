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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 18:06 BJT

〔欧元债市〕西班牙短期国库券得标收益率大幅跳升

路透马德里11月22日电---西班牙财政部周二发行30亿欧元短期国库券,所支付的收益率创14年以来最高,这个迹象显示人民党周日选举大胜,并未化解投资人疑虑.

三个月期国库券平均得标收益率为5.11%,较一个月前标售时的2.292%跳升一倍以上,并创2003年重新发行此券种以来的最高纪录.发行金额为20.1亿欧元,投标倍数为2.9倍,10月标售时为3.1倍.

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