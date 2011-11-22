〔欧元债市〕西班牙短期国库券得标收益率大幅跳升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马德里11月22日电---西班牙财政部周二发行30亿欧元短期国库券,所支付的收益率创14年以来最高,这个迹象显示人民党周日选举大胜,并未化解投资人疑虑.
三个月期国库券平均得标收益率为5.11%,较一个月前标售时的2.292%跳升一倍以上,并创2003年重新发行此券种以来的最高纪录.发行金额为20.1亿欧元,投标倍数为2.9倍,10月标售时为3.1倍.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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