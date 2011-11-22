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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 17:59 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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*新光控股 16 7 前四年8.10% AA 11/23-11/29 华林证券

集团 (第四年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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铁道部 100 7 利率区间4.43%-5.43% AAA 11/23 国泰君安证券

200 10 利率区间4.63%-5.63% 申万证券和中信证券等

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宜昌城投 10 8 前五年8.13% AA 11/17-11/23 国开证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

(第五年末兑付25%,後三年按照债券馀额的30%、30%和40%的比例兑付)

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大丰港 6 6 7.98% AA- 11/15-11/23 南京证券

开发建设公司 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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萧山国资 20 5 6.90% AA+ 11/22-11/24 华林证券

(最後三年分别按照30%、30%和40%的比例偿付本金)

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佛山公用事业 8 7 前五年7.80% AA 11/22-11/24 德邦证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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长沙高新 25 6 前三年7.30% AA 11/22-11/25 银河证券

技术开发公司 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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天津滨海 30 5 11/22簿记建档 AAA 11/22-11/25 中信证券、渤海证券

建设投资集团 20 10 瑞银证券

(10年期第七年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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东方财信集团 18 7 11/22簿记建档 AA+ 11/23-11/29 中信建投证券

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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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(无)

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注:*表示新增.(完)

--整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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