〔中港股市〕港股在清淡交投中结束一连五日跌势,沪综指小幅收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数在清淡交投中收涨0.1%,沪综指收跌0.1%
* 空头回补助力恒生指数收复早前失地
* 恒生指数连续第二天守在18,082点之上
* 沪市连续第五天下跌
路透香港11月22日电---香港股市周二微涨0.1%,抹去稍早跌幅,结束一连五日跌势,其中防御类股表现强劲,因在全球市场避险情绪高涨之际,投资者寻求较为安全的资产.
欧洲股指期货高开後,香港市场出现一波空头回补,尤其是上周遭受重创的股票,扶助提振恒生指数.HSI脱离超卖水准.
恒生指数收报18,251.6点,再次收于10月4日低位至10月28日高位涨势的50%费波纳奇回档技术位之上,目前该技术位约在18,208点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。