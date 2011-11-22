版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 18:10 BJT

〔中港股市〕港股在清淡交投中结束一连五日跌势,沪综指小幅收低

* 恒生指数在清淡交投中收涨0.1%,沪综指收跌0.1%

* 空头回补助力恒生指数收复早前失地

* 恒生指数连续第二天守在18,082点之上

* 沪市连续第五天下跌

路透香港11月22日电---香港股市周二微涨0.1%,抹去稍早跌幅,结束一连五日跌势,其中防御类股表现强劲,因在全球市场避险情绪高涨之际,投资者寻求较为安全的资产.

欧洲股指期货高开後,香港市场出现一波空头回补,尤其是上周遭受重创的股票,扶助提振恒生指数.HSI脱离超卖水准.

恒生指数收报18,251.6点,再次收于10月4日低位至10月28日高位涨势的50%费波纳奇回档技术位之上,目前该技术位约在18,208点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐