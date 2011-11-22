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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 18:11 BJT

《外汇动态》德意志银行预计欧元/美元将在2012年上半年跌到1.25

0953GMT--德意志银行预计欧元/美元将在2012年上半年跌至1.25,之後在2012年末回升到1.35.分析师在报告中指出,美元/日圆料将在2012年中跌到72,年末时持稳在75左右.

"我们预计欧元区的一体化将继续遭到质疑,美国债务忧虑将重新浮现,美联储、欧洲央行和日本央行都可能实施更进一步的货币放宽政策."(完)

--编译 高琦; 审校 王丽鑫

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