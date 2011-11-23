龙永图：中国应进一步放开市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月22日电(记者 Lucy Hornby)---中国加入世界贸易组织(WTO)谈判前首席代表龙永图表示，地区官员越来越多支持中国进一步开放市场。

龙永图表示，他在最近的会议和出行访问中意识到，各界对于拖缓改革进程的既得利益者益发不满。

龙永图在接受路透采访时表示："中国大多数领导人和包括省级、地方领导人在内的高级官员依然认为，应该继续改革开放。"

"总体感觉依然是继续推进改革，否则我们将面临更多困难和问题。这是广大官员的共识。"

即便如此，支持经济改革者，尤其是那些赞成取消对外国企业设置投资障碍，以及抑制国有企业的改革者，他们在现如今的中国也面临着一条荆棘之路。

在过去十年，中国政府提升了国有企业的地位，尤其是2008年金融危机後，中国政府出台了4万亿元的经济刺激计划，其中多数是投向国有企业。

随着另一波全球经济放缓迹象的隐现，几乎没有中国高官公开支持进一步放开市场或改革。

龙永图说，当西方政府通过严重干预经济来回应经济危机时，那些市场自主调节理论的支持者便失去了信誉。

他表示："很多同仁倾向于无为而治，或者不要有大的行动，以避免犯下大错或有损自己的职业前景。"（完）