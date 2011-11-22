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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 18:55 BJT

〔日本经济〕将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击--央行副总裁

路透11月22日电---日本央行副总裁山口广秀表示:

* 日本经济将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击,但可能恢复温和复苏

* 日本需要密切关注欧洲债务危机损及全球经济的可能性

* 欧债危机可能通过日圆升值,股价下跌和出口减少来损及日本经济

* 欧债危机是日本经济前景不确定性的主要来源

* 日本金融状况保持宽松,尽管欧洲金融市场紧绷.(完)

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