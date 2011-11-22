〔日本经济〕将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击--央行副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月22日电---日本央行副总裁山口广秀表示:
* 日本经济将面临全球经济放缓和日圆升值的冲击,但可能恢复温和复苏
* 日本需要密切关注欧洲债务危机损及全球经济的可能性
* 欧债危机可能通过日圆升值,股价下跌和出口减少来损及日本经济
* 欧债危机是日本经济前景不确定性的主要来源
* 日本金融状况保持宽松,尽管欧洲金融市场紧绷.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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