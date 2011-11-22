〔欧洲金融〕充当最後贷款人不在欧洲央行职责范围内--ECB管委魏德曼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月22日电---欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周二表示:
* 只有当欧洲央行的核心职责专注于保持物价稳定时,其独立性才具有合法地位
* 为公共预算提供融资并非欧洲央行的职责,实际上这样做是被禁止的
* 若欧洲央行承诺作为最後贷款人,或超越其职责
* 相信意大利和西班牙不需要外部金融援助
* 必须对希腊阐明,只有实施相关计划才会得到援助
* 德国经济在冬季期间将大幅放缓,但不会出现衰退
* 欧元区未来有两种选择:要麽更严格地实施有关规定,要麽进一步融合.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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