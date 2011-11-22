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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 18:48 BJT

〔欧洲金融〕充当最後贷款人不在欧洲央行职责范围内--ECB管委魏德曼

路透柏林11月22日电---欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周二表示:

* 只有当欧洲央行的核心职责专注于保持物价稳定时,其独立性才具有合法地位

* 为公共预算提供融资并非欧洲央行的职责,实际上这样做是被禁止的

* 若欧洲央行承诺作为最後贷款人,或超越其职责

* 相信意大利和西班牙不需要外部金融援助

* 必须对希腊阐明,只有实施相关计划才会得到援助

* 德国经济在冬季期间将大幅放缓,但不会出现衰退

* 欧元区未来有两种选择:要麽更严格地实施有关规定,要麽进一步融合.(完)

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