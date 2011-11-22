〔欧洲金融〕欧债"赎回基金"的提议值得进一步研究--欧盟执委雷恩

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林11月22日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周二表示,德国政府独立经济顾问委员会提出设立欧元区债务赎回基金的建议,值得进一步研究.
这将涉及主权债务相对于国内生产总值(GDP)的比例超过60%的欧元区国家,将过多的债务注入一个带有共同义务的赎回基金.他们将承诺作出改革并预料其债务在20-25年内还清.
"我相信,该建议值得认真而深入地研究,"雷恩并称.
但德国总理梅克尔马上回应称,上述机制将面临严重的宪法问题,将要求修改欧盟条约,且"实际上不可能实施".(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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