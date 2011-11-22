〔东南亚股市〕大多收高但交投清淡,因全球经济忧虑犹存

路透曼谷11月22日电---东南亚股市周二在清淡交投中收高,因逢低买盘帮助消费和商品相关股票扳回部分近期跌幅,但有关西方经济体质的忧虑仍未消散.

大多数市场在盘初持稳或走弱,盘旋于数周低点附近,但在欧洲股市反弹的激励下,尾盘买盘进场.

印尼股市.JKSE收涨1.5%,此前三个交易日下跌逾3%至两周多低位.

投资者买入消费类股,认为该板块在全球不确定性的背景下相对安全,但印尼市场的成交量跌至月均水平的三分之二.

"全球性问题仍影响着本地市场.总的来说,市场交投相当缓慢.印尼市场没有重大利好推动,上档空间有限,"Ciptadana证券的董事John Teja表示.

东南亚其他股市走势震荡.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收涨0.7%,马来西亚股市.KLSE涨0.3%,泰国股市.SETI上涨1.3%,越南股市.VNI涨0.7%.但菲律宾股市.PSI逆市下跌0.3%.

汤森路透的数据显示,外资流向不一,在印尼市场流入4,700万美元,此前两日留出1.05亿美元.而菲律宾市场外资流入460万美元,周一留出950万美元.

马来西亚证交所表示,外资净卖出1.046亿马币(3,300万美元).泰国市场外资卖超9.34亿泰铢(3,000万美元).

在盘初下跌後,亚洲股市总体小张.1013GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外的亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.13%.

1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2717.20 19.22 +0.71 -14.82 3190.04

马来西亚 .KLSE 1437.99 3.91 +0.27 -5.33 1518.91

泰国 .SETI 977.36 12.29 +1.27 -5.36 1032.76

印尼 .JKSE 3735.53 55.70 +1.51 +0.86 3703.51

菲律宾 .PSI 4289.75 -9.72 -0.23 +2.11 4201.14

越南 .VNI 381.76 2.62 +0.69 -21.23 484.66

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(完)