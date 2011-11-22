〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,受美国和欧洲债务疑虑打压

路透新加坡11月22日电---周二马来西亚棕榈油期货跌至逾一周最低,市场担忧美国和欧洲巨大的债务负担或失控,压制经济成长和商品需求.

"我认为市场不太可能自3,100马币(林吉特)进一步大跌,因基本面--大雨和天气将支撑这一水准."一马来西亚交易员称.他指的是拉尼娜现象带来的降雨加剧的季风季.