〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,受美国和欧洲债务疑虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月22日电---周二马来西亚棕榈油期货跌至逾一周最低,市场担忧美国和欧洲巨大的债务负担或失控,压制经济成长和商品需求.
经济信心暗淡打压棕榈油期货连续第二日下跌,不过技术性修正帮助市场扳回部分跌幅,需求及供应端基本面亦支撑期价.
"我认为市场不太可能自3,100马币(林吉特)进一步大跌,因基本面--大雨和天气将支撑这一水准."一马来西亚交易员称.他指的是拉尼娜现象带来的降雨加剧的季风季.
指标2月棕榈油期约FCPOc3收低0.5%,报每吨3,175马币,盘中一度下跌至3,145马币(林吉特),为11月11日以来最低.
总成交量为28,874口.
路透分析师王涛仍坚持看空观点,称目标每吨3,134马币不变,依据是波浪走势和费波纳奇回档技术分析.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。