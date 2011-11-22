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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 19:09 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,受美国和欧洲债务疑虑打压

路透新加坡11月22日电---周二马来西亚棕榈油期货跌至逾一周最低,市场担忧美国和欧洲巨大的债务负担或失控,压制经济成长和商品需求.

经济信心暗淡打压棕榈油期货连续第二日下跌,不过技术性修正帮助市场扳回部分跌幅,需求及供应端基本面亦支撑期价.

"我认为市场不太可能自3,100马币(林吉特)进一步大跌,因基本面--大雨和天气将支撑这一水准."一马来西亚交易员称.他指的是拉尼娜现象带来的降雨加剧的季风季.

指标2月棕榈油期约FCPOc3收低0.5%,报每吨3,175马币,盘中一度下跌至3,145马币(林吉特),为11月11日以来最低.

总成交量为28,874口.

路透分析师王涛仍坚持看空观点,称目标每吨3,134马币不变,依据是波浪走势和费波纳奇回档技术分析.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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