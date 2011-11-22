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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 21:47 BJT

〔表格〕美国第三季企业税後获利增加3.0%,第二季修正後为增长4.3%

路透11月22日电---美国商务部经济分析局周二公布,美国第三季企业税後获利增加3.0%;第二季修正为增4.3%,与前值一致.

详细数据如下(经季节调整後百分比):

2011年 2011年 2010年

第三季 第二季 前值 全年

来自现行生产 2.1 3.3 3.3 32.2

企业所得税 -1.3 -0.4 -0.4 50.9

税後获利 3.0 4.3 4.3 27.5 (完)

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--编译 田建华;审校 丁琦

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