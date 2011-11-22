〔表格〕美国第三季GDP环比年率修正为增长2.0%,低于预估及前值

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月22日电---美国商务部周二公布:
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%
* 美国第三季最终销售修正为增长3.6%(预估为增长3.8%),前值为增长3.6%
* 美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%
* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数上升2.3%(预估为上升2.4%,前值为上升2.4%)
* 美国第三季核心PCE物价指数上升2.0%(预估为上升2.1%,前值为升2.1%)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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