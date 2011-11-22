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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 21:40 BJT

〔表格〕美国第三季GDP环比年率修正为增长2.0%,低于预估及前值

路透11月22日电---美国商务部周二公布:

* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%

* 美国第三季最终销售修正为增长3.6%(预估为增长3.8%),前值为增长3.6%

* 美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%

* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数上升2.3%(预估为上升2.4%,前值为上升2.4%)

* 美国第三季核心PCE物价指数上升2.0%(预估为上升2.1%,前值为升2.1%)

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