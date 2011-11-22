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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 20:03 BJT

〔标题新闻〕欧元集团主席贾克乐观认为,希腊将在本月底前获得欧元区和IMF的下一笔紧急贷款

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE7AL010]

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