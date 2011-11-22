〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差回落,1月/2月价差跌至两个月低位

路透新加坡11月22日电---亚洲燃料油周二进一步走弱,所有跨月逆价差均回落,市场预期不同品质间的持续失衡状态将在下月缓解.

即期12月/1月逆价差跌至每吨10美元以下,为约一个月以来首见,而在市场进入12月定价月之前,该价差还高达16美元.

"市场已大幅超买,上周的价差跳升至约15美元的高位,主要是由于相关合约缺乏流动性,"新加坡一位亚洲交易商表示.

"虽说调整不可避免,但这也受到潜在基本面因素的影响,伊朗巨型油轮(VLCC)料将于下个月初抵港,将为该油轮六个月以来首次抵达.

伊朗已提供其首批低密度、低含水量的燃料油超级油轮船货,总量达27万吨,料将缓解市场的品质间失衡状态,使得12月从该国装运的燃料油总量升至六个月高位.

从伊朗至东亚的船货总量料达65至70万吨.

远期曲线走弱,从1月/2月直至11月/12月的每个合约的跌幅在0.50美元至1.13美元之间,进一步反映出市场的下行趋势.

12月燃料油裂解价差贴水收窄0.18美元至5.57美元.1月合约则上涨0.1美元至每桶贴水5.99美元.

180-cst燃料油小涨1.30美元,报每吨663.20美元.380-cst燃油涨1.7美元,报每吨649.35美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 663.00 663.40 663.20 661.90 1.30 0.20

现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.00 649.70 649.35 647.65 1.70 0.26

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 666.00 668.00 667.00 668.00 -1.00 -0.15

380CST船用燃料油升水 17.00 18.30 17.65 20.35 -2.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.75 13.25 13.00 13.25 -0.25 -1.89

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.90 12.20 12.05 11.25 0.80 7.11 (完)