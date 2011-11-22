〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差反弹,但仍显示市场疲软

路透新加坡11月22日电---周二亚洲石脑油价格从11个月低位反弹至两日高点,裂解价差飙升约22%至三周高位.不过交易商称,当前价格水准仍显示市场脆弱.

他们还称,正常的裂解价差水准应在每吨升水110美元左右.尽管跳涨,但裂解价差仍在60美元之下.

鉴于亚洲市场的疲弱,将船货运往东方套利不太可能,同时据Euroilstock数据,欧洲炼厂在10月将产能利用率下调至稍高于80%.

这或给予一些支撑,但整体人气仍没有改善.

"市场仍疲软,因日本库存很糟糕,"一交易员称,其指的是日本库存在高位.

只有韩国似乎在买入现货.韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入不超过7.5万吨12月下半月运抵的石脑油.成本加运费价每吨较日本报价贴水2美元.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格反弹12.00美元至每吨866美元.

1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跳涨10.72美元,至每吨59.07美元,为11月1日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 865.50/866.50 854.00 +12.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.79/93.89 92.51 +1.33

97号现货汽油GL97-SIN 110.45/110.55 110.05 +0.45

95号现货汽油GL95-SIN 109.20/109.30 107.95 +1.30

92号现货汽油GL92-SIN 106.95/107.05 106.16 +0.84

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.11/13.21 13.65 -0.49 (完)