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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 21:49 BJT

〔表格〕加拿大9月零售销售较前月增长1.0%,8月修正後为增长0.6%

路透11月22日电---加拿大统计局周二公布,加拿大9月零售销售较前月增长1.0%,扣除汽车的零售销售增加0.5%.

(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.0 +4.2 +0.6 +0.5

扣除汽车/零部件 +0.5 +4.0 +0.4 +0.4

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,9月总体零售销售较上月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)

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--编译 田建华;审校 丁琦

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