〔欧洲金融〕中国投资者迄今已买入10-20亿福林匈牙利公债--媒体

路透布达佩斯11月22日电---匈牙利新闻门户网站Index.hu周二引述该国债务管理部门AKK新任执行长Istvan Torocskei话称,中国投资者迄今已买入10-20亿福林(合877万美元)的匈牙利公债.

匈牙利政府对中国投资者购买该国公债的言论已给匈牙利公债带来一些支撑.近几个月来,匈牙利政府公债价格不断下滑.

但Torocskei向Index.hu提及的此番购买规模仅占外国投资者持有匈牙利公债总规模的极小部分.

Torocskei还表示,福林兑欧元EURHUF=处在260-280区间将利好于该国经济.这一汇率水准远高于307左右的周二市场水平.

Torocskei已向路透证实此番言论.(完)