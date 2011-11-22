〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至一个月最低,亚洲支撑有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月22日电---周二亚洲柴油裂解价差延续跌势,跌至约一个月最低,东南亚和中国支撑有限.
越南Petrolimex将公布授予购买2012年柴油的标书,但结果不能立即知晓.除此之外,交易商称现货需求大多低迷.
一新加坡交易员称,"菲律宾和越南几无现货买兴."
套利窗口仍开启.
另一交易员称,"但这是主要来自西方的支撑."其还表示,有这样的风险存在,即若冬季不如一些卖家期望得冷,冬季对馏分油的需求或不能匹配供应.
12月柴油裂解价差跌0.38美元至每桶较迪拜原油升水19.10美元,为10月25日以来最低.
12月航煤裂解价差跌0.37美元,至每桶20.86美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.30 126.70 126.50 126.70 -0.20 -0.16
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.50 125.80 125.65 126.35 -0.70 -0.55
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.20 126.50 126.35 126.90 -0.55 -0.43
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.70 127.00 126.85 127.40 -0.55 -0.43
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.15 124.65 0.50 0.40
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.55 124.07 0.48 0.39 (完)
--编译 田建华;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。