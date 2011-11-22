〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至一个月最低,亚洲支撑有限

越南Petrolimex将公布授予购买2012年柴油的标书,但结果不能立即知晓.除此之外,交易商称现货需求大多低迷.

另一交易员称,"但这是主要来自西方的支撑."其还表示,有这样的风险存在,即若冬季不如一些卖家期望得冷,冬季对馏分油的需求或不能匹配供应.