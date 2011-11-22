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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 22:35 BJT

〔美国热股〕江西赛维LDK太阳能第三季亏损高于预期,盘初股价重挫逾5%

路透纽约11月22日电---江西赛维LDK太阳能LDK.N公布第三季亏损高于预期,受需求疲弱及太阳能电池板价格快速下跌冲击,该公司预计太阳能产业将继续面临挑战.

在周二盘初交易中,该公司股价重挫5.3%,至2.68美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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