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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 22:59 BJT

〔美国热股〕分众传媒否认了空头机构Muddy Waters的指控,前者股价大涨

路透纽约11月22日电---中国知名数码媒体及广告公司分众传媒FMCN.O否认了空头机构Muddy Waters对其夸大资产并为收购支付过多的指控,指称Muddy Waters误传信息.

在周二早盘交易中,分众传媒股价劲扬8.36%,至16.72美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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