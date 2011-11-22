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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 23:07 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联储银行11月综合制造业指数为0,10月为负6

路透11月22日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,11月综合制造业指数为0,10月为负6.

以下为具体数据及分项:

11月 10月 9月 三个月均值

制造业综合指数 0 -6 -6 -4

出货 1 -6 -2 -2

新订单 -2 -5 -17 -8

未完成订单 -10 -15 -23 -16

产能利用 -6 -4 -11 -7

投入物价 3.42 2.20 2.80 --

产出物价 2.64 1.75 1.61 --

制成品库存 18 23 22 21

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--编译 李军;审校 于春红

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