〔表格〕美国里奇蒙联储银行11月综合制造业指数为0,10月为负6

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月22日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,11月综合制造业指数为0,10月为负6.
以下为具体数据及分项:
11月 10月 9月 三个月均值
制造业综合指数 0 -6 -6 -4
出货 1 -6 -2 -2
新订单 -2 -5 -17 -8
未完成订单 -10 -15 -23 -16
产能利用 -6 -4 -11 -7
投入物价 3.42 2.20 2.80 --
产出物价 2.64 1.75 1.61 --
制成品库存 18 23 22 21
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--编译 李军;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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