欧洲个股：菲亚特克莱斯勒重申旗下柴油车排放达标
他说，该公司已经向法国当局提交了部分信息。这些信息表明法方的部分测试结果与意大利交通部以及菲亚特克莱斯勒自己的测试结果不符。
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他说，该公司已经向法国当局提交了部分信息。这些信息表明法方的部分测试结果与意大利交通部以及菲亚特克莱斯勒自己的测试结果不符。
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 台股高档持稳，但韩元走弱 * 外资反手买汇，台币拉回贬破31大关 * 明日交易区间看31.000-31.100 路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二收贬逾1角。尽管台股 高档持稳， 但韩元走弱，外资反手买汇，台币自20个月高位拉回贬破31大关。未来则关注外资动向。 汇银人士指出，外商银今日在汇市方向不一致，今日上午仍有不少外商银抛汇，不过午 后外商银的买盘明显较多。而在台币贬破31大关后，也引发出口商不少美元卖盘出笼。 〞今天又回到31...台币要再下(升)幅度可能有限，〞一位大型商银交易员说。 另一家小型商银交易员则说，外资不若先前持续汇入，今日动作纷歧。这意味台币走向 虽不必然趋贬，但未来升幅可能受限。 前述大型商银交易员说，今日台币走弱引发寿险及进口商、油款买汇积极。未来视外资 动向而定。至于央行则未见明确进场干预。 台湾股市 周二小幅收升0.17%，续创逾20个月高点。外资及陆资连续两日买超， 周二在台股买超32.57亿台币。