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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 02:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.937%,投标倍数为3.15

路透华盛顿11月22日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.937%

中值 0.900%

低值 0.819%

价格/得标

价格 99.697840

高值得标比率 59.91%

投标倍数 3.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,072,300

总投标 110,216,846,300

竞争性投标得标 34,965,926,000

非竞争性投标得标 34,146,300

FED附加 1,585,823,800

初级市场交易商投标 75,415,000,000

初级市场交易商得标 15,768,505,000

直接投标 11,513,000,000

直接投标得标 3,341,968,500

间接投标 23,254,700,000

间接投标得标 15,855,452,500

发行细节

发行日 2011/11/30

到期日 2016/11/30

CUSIP码 912828RU6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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