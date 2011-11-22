〔美国金融〕银行业第三季获利续升,录得2007年第二季以来最高--FDIC

路透华盛顿11月22日电---美国银行业第三季获利触及2007年第二季以来最高水平,但在经济表现挣扎的情况下仍面临增收困境.

美国联邦存款保险公司(FDIC)周二公布的数据显示,第三季银行业获利总计353亿美元,较上年同期增加115亿美元,较第二季增加67亿美元.

不过,银行业继续透过减少坏账拨备来增加获利.

该机构再次警告称,因营收增长仍然迟缓,季度获利增加的势头很难保持.

第三季净营收增加8.64亿美元,或不到1%.

FDIC代理董事长Martin Gruenberg指出,银行业继续面临受困楼市和包括欧洲债务危机在内的经济不确定性的挑战.

他在一份声明中称,"尽管银行业复苏,FDIC仍对未来可能出现的新经济挑战保持警惕."(完)